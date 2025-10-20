Skipr

Timmermans: Jetten jokt dat hij basispakket niet wil bevriezen

,

Volgens partijleider Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) heeft Rob Jetten (D66) staan “jokken” tijdens het RTL-verkiezingsdebat. Volgens de linkse leider was Jetten niet eerlijk over het toelaten van nieuwe medicijnen, bijvoorbeeld tegen kanker, aan het basispakket dat wordt vergoed vanuit de zorgverzekering.

Jetten verdedigde dat hij daar niet op wil korten, maar vooral wil kijken of er behandelingen worden vergoed die niet werken. “We moeten wel zorgen dat nieuwe medicatie er altijd bij kan.” Maar Jetten heeft tegen het Centraal Planbureau (CPB) wel degelijk doorgegeven geen nieuwe behandelingen te willen toevoegen aan het basispakket. Volgens het CPB levert dat in 2030 500 miljoen euro op, en kan de winst op de lange termijn oplopen tot 7,7 miljard euro. Als D66 niet had doorgegeven het basispakket te willen bevriezen, had het financiële plaatje van de partij er anders uitgezien. “Het staat zwart-op-wit, daar moet je eerlijk over zijn”, beet Timmermans hem toe.

Basispakket

Jimmy Dijk (SP) zegt na afloop dat ook Dilan Yeşilgöz “niet de waarheid sprak” over het basispakket. Ook haar partij wil dat bevriezen om zo de stijgende zorgkosten te dempen. Yeşilgöz en Jetten willen dat de politiek nieuwe medicijnen kan toelaten, maar dan moeten andere behandelingen eruit. Volgens Jetten is de effectiviteit van 20 tot 30 procent van de behandelingen niet bewezen. “Daar kan je dan afscheid van nemen als er nieuwe behandelingen bijkomen.”

Het CPB schrijft over de keuzes van D66 en de VVD dat “het bevriezen van de inhoud van het basispakket ertoe leidt dat nieuwe behandelmogelijkheden en geneesmiddelen, die de zorg duurder maken, niet vergoed zullen worden uit het basispakket”. Volgens het CPB kan dit ook de verbetering van de kwaliteit van de zorg remmen.

Eigen risico

Jetten verklaarde “de kleine aanval” van Timmermans aan de hand van de peilingen, waarin D66 stijgt en GroenLinks-PvdA licht daalt. Hij vindt dat Timmermans de mensen thuis “angst aanjaagt”.

Eerder viel Jetten Timmermans ook al aan in het debat, toen het ging over het eigen risico. GroenLinks-PvdA wil dat halveren, net zoals het huidige kabinet op initiatief van de PVV wil. Volgens het CPB blijft het eigen risico bij D66 385 euro. “Waarom gaat u door op de weg van Wilders?” vroeg Jetten aan Timmermans. Hij vindt dat GroenLinks-PvdA gericht chronisch zieken of gehandicapten moet helpen met hun zorgkosten, in plaats van een halvering voor iedereen. (ANP)

