Tjongerschans implanteert hartritmemonitor met bluetooth

Tjongerschans heeft als eerste ziekenhuis in Nederland de Assert IQ hartritmemonitor bij een patiënt geïmplanteerd. Dit apparaat is uitgerust met bluetooth, waardoor het op afstand geprogrammeerd kan worden. Bovendien kan het hartritmestoornissen nauwkeuriger detecteren en gaat het langer mee.

De geïntegreerde bluetooth-technologie maakt het mogelijk patiënten meer gepersonaliseerd en efficiënter te volgen. De draadloze verbinding zorgt voor een snelle overdracht van gegevens naar de behandelend arts. Dat maakt snellere en nauwkeurigere diagnostiek mogelijk, schrijft Tjongerschans in een bericht. Daar komt de lange levensduur van de batterij – tot zes jaar – als voordeel bij.

Minder ziekenhuisbezoek

Ook de mogelijkheid om de Assert IQ op afstand te programmeren ziet het ziekenhuis als een pluspunt. “Dit maakt het niet alleen makkelijker voor artsen om de monitor af te stellen op de specifieke behoeften van de patiënt, maar vermindert ook het aantal noodzakelijke ziekenhuisbezoeken. Patiënten kunnen nu vanuit het comfort van hun eigen huis gevolgd en behandeld worden, wat bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven.”

“De introductie van de Assert IQ in Nederland markeert een belangrijke stap voorwaarts in de cardiologische zorg”, zegt de cardioloog die het apparaatje implanteerde. “Het stelt ons in staat om onze patiënten nog beter en efficiënter te helpen.”