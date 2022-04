TNO onderzoekt binnenklimaat langdurige zorg

Het gebrek aan richtlijnen voor binnenklimaat in de langdurige zorg “kan best lastig zijn voor zorginstellingen en zorgvastgoed eigenaren, maar ook voor aannemers en installateurs bij verduurzaming, renovatie of nieuwbouw van huisvesting voor de langdurige zorg. Als tussen partijen niet duidelijk is wat er aan kwaliteit gewenst is, kan dit achteraf discussie geven”, aldus Woonzorg Nederland.

Optimaal binnenklimaat

Daarom start TNO via het programma Expertisecentrum Verduurzaming Zorg een onderzoek naar het optimale binnenklimaat binnen de langdurige zorg. Het doel is om uiteindelijk een richtlijn op te stellen voor onder andere temperatuur, luchtvochtigheid, hoeveelheid fijnstof en ventilatie. Dit kan gebruikt worden bij afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in bestekken, controles en/of bij klachten. Het project wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door Woonzorg Nederland, Binnenklimaat Nederland en TVVL.

Leidraad

Naar verwachting zijn de eerste resultaten van de eerste fase, een literatuuronderzoek, in de zomer bekend. Daarna volgt voor het einde van 2022 een leidraad, op basis waarvan Stichting Binnenklimaattechniek een Programma van Eisen voor de doelgroep langdurige zorg op zal stellen. Deze kan door partijen kosteloos worden gebuikt om invulling te geven aan de kwaliteit van het comfort.