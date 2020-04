Toeleverancier Fagron ziet vraag naar ic-benodigdheden stijgen

De uitbraak van het nieuwe coronavirus leidt bij Fagron, een grote toeleverancier voor apotheken en ziekenhuizen, tot een toenemende vraag naar zijn producten. Vooral aan benodigdheden voor intensivecareafdelingen is een grote behoefte, meldt het beursgenoteerde bedrijf in een toelichting op de kwartaalcijfers.

Het internationaal opererende Fagron levert onder andere grondstoffen waar apothekers medicijnen van maken, maar maakt ook zelf geneesmiddelen. Sinds maart, toen het nieuwe coronavirus in steeds meer landen om zich heen greep, steeg onder andere de vraag naar basale middelen als alcoholgels voor ontsmetting op ic-afdelingen. Daarnaast is de behoefte aan bepaalde vormen van antibiotica en pijnbestrijdingsmiddelen uitzonderlijk hoog, laat topman Rafael Padilla weten. Fagron voorziet dat aan enkele van die producten tijdelijke tekorten kunnen ontstaan, maar probeert die zo veel mogelijk te beperken.

Malariamedicijnen

Fagron profiteert ook van de toegenomen vraag naar hydroxychloroquine en chloroquine. Die stoffen werden aanvankelijk gebruikt tegen onder meer malaria en reuma, maar bieden mogelijk ook soelaas tegen Covid-19. In België heeft het bedrijf toestemming gekregen om preparaten met deze bestanddelen te produceren. Daarmee helpt het bedrijf Belgische ziekenhuizen die door drukte zelf deze middelen niet kunnen produceren.

Minder op doktersrecept

Het in Rotterdam gevestigde bedrijf voerde de omzet in het eerste kwartaal met 16,4 procent op tot 141,6 miljoen euro. Toch betekent de Covid-19-pandemie niet alleen maar dat het bedrijf meer verkoopt. Nu de longaandoening veel aandacht van artsen en ziekenhuizen opeist, worden minder urgente behandelingen uitgesteld. Hierdoor kan het zo zijn dat Fagron minder medicijnen op doktersrecept zal verkopen, waarschuwt het bedrijf.

Vanwege de onzekerheid over de duur en de impact van het coronavirus, is het bedrijf voorzichtiger met de uitgaven. Het voorgestelde dividend over 2019 wordt bijna gehalveerd tot 0,08 euro per aandeel. Ook geldt er een vacaturestop en worden bepaalde investeringen uitgesteld. (ANP)

