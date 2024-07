Toezichthouders zetten bestuurder Albert Schweitzer ziekenhuis buiten spel

Het zou gaan om een ‘onoverbrugbaar verschil in inzicht’. Dat meldt het AD.

Op intranet schrijft Zijderveld dat een meningsverschil over de wijze van invulling van zijn functie de aanleiding is geweest voor zijn ontslag. Hij verschilt met de raad van toezicht van mening: ‘Ik ben eerlijk gezegd best trots op de bijdrage die ik de afgelopen vier jaar heb mogen leveren aan de gezonde organisatie die we nu zijn.’

Zijderveld legt zich neer bij het besluit van de raad van toezicht. De partijen zijn overeengekomen dat hij tot het einde van het jaar blijft. Hij is dan bijna vier jaar bestuurslid geweest van het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Geen van de betrokkenen kon of wilde reageren naar het AD.