Topambtenaren: ‘Politiek moet hervormen op vergrijzingsgevoelige uitgaven’ 

Beeld: bilderstoeckchen/stock.adobe.com

Door de vergrijzing stijgen de kosten van de zorg naar 16,6 procent van het bruto binnenlands product in 2060. Nu is dat 9,5 procent. Dat heeft gevolgen voor andere sectoren. De studiegroep adviseert het aankomende kabinet om 7 miljard euro te bezuinigen om de overheidsschuld te stabiliseren. De adviescommissie illustreert de hervorming op vergrijzingsgevoelige uitgaven, zoals de AOW, met de volgende rekensom over de langdurige zorg: “Zo levert een besparing van 1 miljoen euro in de langdurige zorg op lange termijn ongeveer twee en een half keer zo veel op als in 2026 (voor de overheidsfinanciën).”

De Studiegroep Begrotingsruimte geeft voor elke Tweede-Kamerverkiezingen financieel advies aan politiek Den Haag. In de studiegroep zitten topambtenaren van enkele ministeries, Centraal Planbureau (CPB), Sociaal en Cultureel Planbureau en De Nederlandsche Bank.

Vergrijzing

Er zijn twee oplossingen, stelt de studiegroep: de overheidsuitgaven beperken of de belasting verhogen. Als wordt gekozen voor het beperken van de overheidsuitgaven, is de vergrijzing een factor van belang. Het aandeel ouderen in de bevolking neemt sinds 2000 gestaag toe en zal tot 2040 fors stijgen. Daarna stagneert de groei van de groep 65-plussers, maar zet de ‘dubbele vergrijzing’ door. Op termijn zal het aandeel 80-plussers verdubbelen. Hoewel mensen gemiddeld ook langer vitaal blijven, zet dat volgens de ambtenaren extra druk op de zorgvraag.

Stelselwijziging

De studiegroep somt een aantal adviezen op voor de zorg. Een grondigere stelselwijziging bijvoorbeeld door delen van de ouderenzorg over te hevelen naar de Wmo of Zvw. Maar, zo waarschuwen de ambtenaren, stelselmaatregelen zijn vaak complex, de opbrengst is onzeker en er zijn aanloopkosten nodig.

Netwerk toetsen

Volgens de ambtenaren kan de overheid ook breder en scherper toetsen ‘wat mensen met hulp van hun netwerk zelf nog kunnen’. “Door het aanbod en de organisatie van zorg hier meer op aan te laten sluiten, kunnen de uitgaven potentieel beter worden beheerst.”

Nieuwe behandelmethodes

De studiegroep stelt dat de overheid tot nu toe vooral het veld de mogelijkheden heeft gegeven om de zorg doelmatiger te organiseren met de zorgakkoorden. Toch zijn er in de toekomst scherpere keuzes nodig omdat de zorgvraag hoger wordt dan het aanbod. “In Nederland is het recht op zorg volgens de stand van wetenschap en praktijk vastgelegd in wet- en regelgeving. Nieuwe behandelmethodes worden daarom meestal relatief snel toegepast in de praktijk. Het positieve gevolg hiervan is dat we steeds meer ziektes kunnen behandelen. Het leidt echter ook tot directe groei van de zorguitgaven bij toenemende behandelmogelijkheden, zonder dat daarvoor een expliciete politieke keuze wordt gemaakt.”

Buiten het pakket

De invoering van nieuwe behandelmogelijkheden zou een politiek besluit kunnen worden. “Of dit ook daadwerkelijk tot besparingen leidt, is volledig afhankelijk van de politieke bereidheid om scherpere keuzes te maken en daadwerkelijk nieuwe behandelmogelijkheden en kwaliteitsverbeteringen buiten het pakket te houden”, aldus de studiegroep.

Tot slot noemt de studiegroep nog: stoppen met de vergoeding van ongecontracteerde zorg, het versterken van de informatiepositie van verzekeraars en het inzetten op prijsregulering.