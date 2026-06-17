Transplantatiecentrum UMCG wil internationale hub worden voor donororganen

Het Transplantatiecentrum van UMC Groningen gaat een expertisecentrum beginnen voor onderzoek, technologie en klinische zorg bij orgaantransplantaties.

Dit Organ Assessment & Repair Center (ARC) moet bijdragen aan meer beschikbare donororganen en betere resultaten voor patiënten. Hoewel het alleen nog gaat om een plan moet Organ ARC uiteindelijk een fysieke locatie worden op de Healthy Ageing Campus van het UMCG.

Drones

Het UMCG wil bedrijven aantrekken die werken aan nieuwe medicijnen, medische apparatuur, sensoren en andere innovaties die transplantaties veiliger en effectiever kunnen maken. Het UMCG wil ook nieuwe transportmogelijkheden onderzoeken, waaronder het gebruik van drones voor een duurzamer vervoer van donororganen.

Internationaal

Met de Organ ARC wil het UMCG zich nadrukkelijk positioneren als een Noord-Nederlandse hub voor orgaanperfusie en transplantatie-innovatie. Daarbij kijkt het ook naar internationale samenwerking, onder meer met Duitse transplantatiecentra.

Verbetering donororganen

Volgens Vincent de Meijer, levertransplantatiechirurg en voorzitter van het UMCG Transplantatiecentrum, worden donororganen straks niet alleen beoordeeld op geschiktheid voor transplantatie, maar kunnen ook behandeld en verbeterd worden voordat die naar patiënten in andere ziekenhuizen of het buitenland gaan. “In de toekomst kunnen donororganen vanuit bijvoorbeeld Duitsland naar Groningen worden gebracht voor behandeling en vervolgens weer terugkeren naar het transplantatiecentrum van herkomst.”