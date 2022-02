Treant neemt speciale laser voor prostaatbehandelingen in gebruik

Treant Zorggroep heeft een speciale laser in gebruik genomen voor prostaatbehandelingen. Daardoor kunnen patiënten poliklinisch worden geholpen en hoeven niet meer naar de operatiekamer. Ook narcose is niet meer nodig.

Treant is – na Amsterdam UMC – het tweede ziekenhuis in Nederland dat de zogeheten Elesta EchoLaser in gebruik neemt, zo meldt het ziekenhuis op 15 februari. Het gaat in eerste instantie om een pilot van een half jaar. De laser wordt ingezet door de afdeling Urologie bij de behandeling van goedaardige protstaatvergrotingen. De specialisten van Treant maken de afweging welke patiënten in aanmerking komen voor de laserbehandeling.

Thermoablatie

De techniek maakt gebruik van laserlicht waarmee cellen worden vernietigd. Dit proces heet thermoablatie. Daardoor kunnen goedaardige en kwaadaardige tumoren in verschillende organen, zoals de prostaat, schildklier, borst, alvleesklier, nier en lever, worden behandeld. Met gebruik van de laser hoeven patiënten niet meer algehele narcose of een ruggenprik te ondergaan. Ook is er minder kans op complicaties. Normaal gesproken moest de patiënt voor dit soort ingrepen geholpen worden op een OK. Nu kan dit plaatsvinden op een poliklinische behandelkamer, waardoor patiënten niet opgenomen hoeven te worden in het ziekenhuis. Daarnaast kunnen meer behandelingen plaatsvinden, omdat deze techniek minder tijd in beslag neemt. Dit helpt bij het wegwerken van wachtlijsten, zo geeft Treant aan, en omdat de OK niet in gebruik is voor deze behandelingen, kan deze ingezet worden voor andere operaties.