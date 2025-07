Treant zet AI in om administratiedruk te verlagen: ‘Meer aandacht voor de patiënt’

De toepassing van Autoscriber volgt op een intensieve testperiode binnen verschillende vakgroepen. Kinderarts Frank van de Kracht was een van de eerste gebruikers en is enthousiast over de resultaten. “Vooral de kwaliteit van de output is indrukwekkend. Collega’s geven aan dat ze hun spreekuren met meer energie afronden, omdat ze niet meer hoeven te multitasken.”

Volledige aandacht

Autoscriber maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om gesprekken tussen arts en patiënt automatisch vast te leggen. “Het programma luistert mee tijdens het consult en verwerkt het gesprek direct in het patiëntendossier,” legt Van de Kracht uit. “Dat betekent dat ik mijn volledige aandacht bij de patiënt kan houden, zonder tussendoor te hoeven typen.”

De tool genereert niet alleen een samenvatting van de anamnese, maar legt ook de bespreking en conclusies vast. Medische termen worden correct herkend en verwerkt. Daarnaast kan Autoscriber automatisch een begrijpelijke samenvatting voor de patiënt genereren.

Dagelijks werk

De testfase begon enkele maanden geleden met een kleine groep artsen en werd later uitgebreid naar drie vakgroepen: Kindergeneeskunde, Neurologie en Medische Psychologie. Volgens Van de Kracht bleek uit de proef dat de kwaliteit van de transcripties daadwerkelijk bijdraagt aan het dagelijkse werk van zorgverleners.

De implementatie werd ondersteund door de ICT-afdeling van Treant, die ook verantwoordelijk is voor de verdere uitrol. “Zij zorgen ervoor dat de juiste hardware en ondersteuning beschikbaar zijn, zodat iedereen die met Autoscriber wil werken, dat ook daadwerkelijk kan,” aldus Van de Kracht.

Ketenzorg

