Treant bouwt Patiënt Control Center met alle patiëntdata

“Treant is een zorgorganisatie met ziekenhuis- en ouderenzorg, verdeeld over 21 locaties. Het overzichtelijk en inzichtelijk houden van zorgstromen en inzet van medewerkers is complex”, zegt Paula Nelissen. “Dat maakt dat we indringend en in hoog tempo hier systemen en dashboards op zijn gaan inrichten en ontwikkelen.” Uiteindelijk moeten die verschillende onderdelen samenkomen in een Patiënt Control Center waarin alle relevante data samenkomen.

Zelf ontwikkelen

Centraal in de strategie van Treant staat dat de organisatie zoveel mogelijk zelf wil ontwikkelen. Nelissen: “Wij vinden namelijk dat je zelf precies moet weten hoe data tot stand komt (registratie) en hoe deze data tot informatie wordt getransformeerd. Daarom moet je deze expertise niet inkopen of uitbesteden, maar zelf ontwikkelen. Dus zelf snappen wat de rekenregels zijn, weten wat hierin eventuele beperkingen zijn en snappen welke aannames er worden gedaan. Deze visie op data is in onze ogen juist van belang en doorslaggevend in waar we nu staan.” Ze wil dan ook dat de zorgverleners centraal staan. “Ik ben ervan overtuigd dat als je de zorgprofessional aan het roer zet, ze echt zelf wel weten hoe ze moeten sturen op de kwaliteit van zorg. Dan moeten ze wel over de juiste data beschikken.”

Verpleegkundigen

Zo is op initiatief van de verpleegkundigen een Ward Control Center (WCC) opgezet, een touchscreen met real time informatie. Via het WCC kunnen medewerkers zien op welk bed in welke kamer een patiënt ligt, wat de voorlopige ontslagdatum is, welke disciplines bij een patiënt betrokken zijn en wie de hoofdbehandelaar is. Ook maakt het inzichtelijk welke verpleegkundige de patiënt verzorgt en wat de werklast is van een verpleegkundige. “Verder zijn tal van logistieke indicatoren bij de patiënt inzichtelijk”, zegt Karin Verhoog, verpleegkundige en teamleider op de Acute Opname Afdeling van ziekenhuislocatie Scheper van Treant in Emmen. “Zo kun je zien wat er nog moet gebeuren voordat een patiënt met ontslag kan of bij een uitplaatsing naar een andere afdeling, wanneer en op welke manier dit gebeurt.”

“Het helpt ons regie te nemen en alles overzichtelijk te houden”, zegt Verhoog over de reden waarom zoveel gegevens worden ontsloten voor de verpleegkundigen. Haar afdeling werkt al drie jaar met een WCC, net als inmiddels zeven andere afdelingen. Het whiteboard met handgeschreven aantekeningen is daar al langer verdwenen. “Door alle informatie in één oogopslag inzichtelijk te hebben, is er meer rust op onze afdeling en teampost, wat vervolgens leidt tot betere patiëntenzorg en ook een kortere ligduur.”

Dashboard op OK

De OK beschikt eveneens over een eigen dashboard met data, het zogeheten TPO (Tactisch Plan Overleg). Dat geeft inzicht in de wachttijden voor bepaalde specialismen en hoe laat operaties op de verschillende locaties ’s ochtends beginnen. “Door de zorgprofessional informatie te geven over het hele proces, geef je ze mogelijkheden tot sturing. Dan pakken ze zelf op wat beter kan”, zegt Jaap Krikken, hoofd van de afdeling Business Intelligence (BI). “Nu hebben en houden we deze informatie digitaal beschikbaar en kunnen we het gebruiken om de zorgzwaarte binnen het hele ziekenhuis te monitoren, te evalueren en in te zetten voor de toekomst.”

Rapportages

Ook rapportages, zoals financiële verantwoordingen, vinden hun weg naar de dashboards van Treant. Bestuursvoorzitter Nelissen: “Zo zie je bij ons niet meer gebeuren dat er vier mensen aan een tafel zitten, met allemaal hun eigen Excel-lijstje. De discussie gaat bij ons nooit over cijfers, maar over de inhoud van de getoonde cijfers. Dat gaat van de dagelijkse zorgverlening tot ons als raad van bestuur aan toe, we kijken allemaal naar hetzelfde dashboard. En telkens weer willen we nog meer ontwikkelen en ontstaan bij het gebruik van data weer nieuwe behoeftes van informatie of voorspellende berekeningen.”