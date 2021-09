Treant Zorggroep bouwt nieuw OK-complex

Eind 2016 kreeg ziekenhuislocatie Refaja in Stadskanaal een compleet nieuw OK-complex, waarna de locatie Bethesda in Hoogeveen in 2019 volgde. Beide complexen beschikken ieder over vier operatiekamers. In Hoogeveen en Stadskanaal vinden grotendeels planbare operaties plaats. In Emmen ligt het accent op acute en complexe operaties.

Hybride OK

In totaal krijgt het nieuwe operatiecomplex in Emmen vijf OK’s. Aanvullend op de operatiekamer met een Da Vinci robot komt een hybride operatiekamer; deze OK is gecombineerd met ingebouwde röntgenapparatuur. Hierdoor is de specialist in staat om een operatie te combineren met behandelingen via de bloedvaten door met de nieuwste beeldtechnieken in het lichaam van de patiënt te kunnen kijken, bijvoorbeeld tijdens aneurysmabehandelingen. “Met zowel een robotoperatiekamer als een hybride operatiekamer krijgen we een zeer compleet en volwaardig OK-complex in Emmen”, aldus Ron Akkerman, rvb-lid bij Treant Zorggroep.

Oplevering voorjaar 2023

De komst van het nieuwe operatiekamercomplex is in de lijn met de plannen van Zorg voor de Regio die in 2019 zijn gepresenteerd. “De vernieuwbouw vindt in fases plaats, zodat er altijd genoeg OK’s beschikbaar zijn voor operaties”, meldt Treant Zorggroep. Het nieuwe operatiecomplex kost zo’n 10 miljoen euro en wordt in het voorjaar van 2023 opgeleverd.