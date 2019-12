Trend meerjarencontracten zorgverzekeraars zet door

Een hele trits aan ziekenhuizen maakt dit najaar bekend meerjarige contracten te sluiten met de zorgverzekeraars. Een van de meest opvallende overeenkomsten werd dit jaar in oktober gemeld. Het Zuyderland ziekenhuis sloot een overeenkomst voor tien jaar met zijn grootste zorgverzekeraar CZ. Onderdeel van de overeenkomst was een krimp van vijf procent. Die moet vooral behaald worden door zorg uit er ziekenhuis naar de eerste lijn of de thuissituatie van de patiënt te verplaatsen en door meer gebruik te maken van e-health. De tienjarige overeenkomst leidde ertoe dat het Zuyderland een A+ rating kreeg van creditrator Fitch.

Zorg uit het ziekenhuis

Onder het beleidsmotto ‘de juist zorg op de juiste plek’ kreeg de verplaatsing van zorg uit het ziekenhuis een plek in veel van de contracten. In de afspraken tussen Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en Menzis wordt het benoemd als onderdeel van waardegedreven zorg. Naast het gebruik van e-health moet een intensievere samenwerking tussen ZGT en andere zorgaanbieders voorkomen dat patiënten onnodig naar het ziekenhuis gaan.

Zilveren Kruis sloot met onder meer het Zaans Medisch Centrum een meerjarencontract gericht op substitutie. “Deze afspraak met Zilveren Kruis geeft ons de ruimte om samen met huisartsen, thuiszorg en verpleeghuizen de juiste zorg op de juiste plaats te kunnen geven aan onze patiënten”, zei Marian de Vries, bestuurder van het ZMC bij de bekendmaking. “Samen met de patiënt beslissen over zijn of haar zorg, het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar de huisartsenpraktijk of naar huis, inzetten van digitale hulpmiddelen en natuurlijk het voorkomen van zorg. Door de meerjarenafspraak met Zilveren Kruis kunnen wij deze ambitie waarmaken.”

Investering in innovatie

In ruil voor het verplaatsen van zorg bieden zorgverzekeraars de ziekenhuizen ondersteuning bij het terugdringen van de administratieve lasten en geld om te investeren in technologische innovatie. Zo krijgt Gelre ziekenhuizen in het contract met Zilveren Kruis ruimte om te investeren in e-health en de thuistoediening van oncolytica en immunotherapie. Daarnaast werken Gelre ziekenhuizen en Zilveren samen op het gebied van horizontaal toezicht en gaan zij werken aan het direct doelmatig declareren om de administratieve rompslomp te verminderen.

Preventie

Menzis en ziekenhuis Gelders Vallei lieten in juli al weten dat ze voornemens waren om een meerjarig contract af te sluiten. Opvallend was niet alleen het moment van bekendmaken, maar ook de prominente plaats die preventie in de afspraken kreeg. De bekostiging was tot nu toe gericht op zorg en niet op het voorkomen van zorg door preventieprogramma’s.

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders maakten dit jaar ook buiten de contractering om afspraken over de verplaatsing van zorg. Zilveren Kruis maakte dit jaar voor het eerst met een academisch ziekenhuis hierover. De ambitieuze afspraken met het UMC Utrecht moeten leiden tot de verplaatsing van tien procent van de cardiologie, longziekten en specialistische farmaceutische zorg in 2022. Zilveren Kruis liet weten dat de transformatiegelden die de verzekeraar voor innovatie apart houdt hiervoor beschikbaar zullen zijn.

Ggz en thuiszorg

VGZ sloot dit jaar naast ziekenhuizen ook met thuiszorg en ggz meerjarig overeenkomsten. Het contract met GGZ Noord-Holland Noord heeft ambulantisering als speerpunt. De ggz-organisatie wordt hiermee onderdeel van het alliantienetwerk van VGZ. Ook zorgorganisatie Omring, het Dijklander Ziekenhuis, de Noordwest Ziekenhuisgroep en de huisartsorganisaties werken in de regio met VGZ samen.

Thuiszorgorganisatie Buurtzorg sluit dit jaar met zowel Zilveren Kruis als VGZ en Menzis driejarige contracten. Preventie, het dichter bij de patiënt organiseren van zorg en betere kwaliteit tegen lagere kosten zijn onderdeel van deze contracten.

Omzetplafonds

Met dit soort contracten moeten verzekeraars beter voldoen aan de afspraken in verschillende hoofdlijnenakkoorden. Vorig jaar bleken zorgverzekeraars vooral ziekenhuizen nog belonen op basis van volume. Dat stimuleerde nog steeds om zo veel mogelijk zorg te leveren, zo bleek uit een monitor van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Om dit effect te dempen zag de zorgautoriteit wel dat er veel omzetplafonds werden afgesproken. De NZa waarschuwde de verzekeraars ook dat patiënten hiervan niet de dupe mogen worden.