ZMC sluit meerjarencontract met Zilveren Kruis

“Deze afspraak met Zilveren Kruis geeft ons de ruimte om samen met huisartsen, thuiszorg en verpleeghuizen de juiste zorg op de juiste plaats te kunnen geven aan onze patiënten”, zegt Marian de Vries, bestuurder van het ZMC. “Samen met de patiënt beslissen over zijn of haar zorg, het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar de huisartsenpraktijk of naar huis, inzetten van digitale hulpmiddelen en natuurlijk het voorkomen van zorg. Door de meerjarenafspraak met Zilveren Kruis kunnen wij deze ambitie waarmaken.”

Ook voor zorgverzekeraar Zilveren Kruis is deze meerjarenafspraak belangrijk. Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis: “Wij vinden het belangrijk dat onze verzekerden altijd terecht kunnen in het ZMC. Ze zijn een belangrijke partner in de regio. Om de toekomstige zorgvraag in de regio goed te kunnen bedienen, is samenwerking tussen de ketenpartners en optimaal gebruik van technologische mogelijkheden noodzakelijk. Deze afspraak geeft het ZMC langdurige financiële zekerheid en mogelijkheden om een deel van de ziekenhuiszorg thuis te gaan leveren.”