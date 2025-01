Triade Vitree stop met jeugdzorg in Almere

Triade Vitree heeft besloten te stoppen met het aanbieden van gespecialiseerde ambulante jeugdzorg, thuisondersteuning en begeleiding bij complexe scheidingen in Almere. Overleg met de gemeente over het voortzetten van de hulpverlening hebben niet tot een oplossing geleid.

“Ook onze hulp bij begeleide omgang en lokale therapieën zal in Almere worden beëindigd”, aldus de zorgaanbieder. “Deze beslissing is genomen naar aanleiding van de recente aanbesteding Jeugdhulp zonder Verblijf door de gemeente Almere, waarop Triade Vitree heeft besloten niet in te schrijven.”

Kwaliteit

Triade Vitree zegt zorgvuldig te hebben gekeken naar de mogelijkheden om ambulante jeugdhulp tegen lagere kosten te leveren, zonder in te boeten op de gewenste kwaliteit. “Helaas bleek dit niet haalbaar. Onze medewerkers zetten zich elke dag met betrokkenheid in om zorg en ondersteuning te bieden aan kinderen en jongeren. Deze inzet en de kwaliteit van zorg en hulp die daarmee samenhangt, brengen kosten met zich mee. Het besluit om niet in te schrijven is daarom gebaseerd op financiële gronden, maar ook op onze overtuiging dat kwaliteit altijd voorop moet staan.”