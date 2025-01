Trump voert internationaal abortusbeleid Reagan opnieuw in

De nieuwe regels werden ooit ingevoerd door president Ronald Reagan, en zijn door de jaren heen verschillende keren opgeheven en weer in ere hersteld. Trump maakte bekend net als tijdens zijn eerste termijn het beleid weer in te voeren. Dat deed hij vlak nadat hij via een videoverbinding een grote anti-abortusmars in Washington had toegesproken.

Gratie

Voorafgaand aan de mars verleende Trump gratie aan 23 mensen die waren veroordeeld voor het versperren van abortusklinieken. Het ministerie van Justitie maakte vrijdag bekend dat het alleen nog in “ernstige gevallen of buitengewone omstandigheden” mensen gaat vervolgen die beschuldigd worden van het blokkeren van de toegang tot centra voor reproductieve gezondheidszorg en abortusklinieken.

Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio maakte vrijdag bekend dat de VS zich opnieuw zullen aansluiten bij de Geneva Consensus Declaration (GCD), een door meer dan dertig landen ondertekende verklaring die abortus verwerpt. (ANP/RTR)