Twee Amsterdamse doktersassistenten opgepakt voor fraude met vaccinatiebewijzen

Meer uren werken: kansen te over, maar stamina vereist

De polder lijkt eindelijk wakker te zijn geworden. In de afgelopen weken noemden meerdere partijen meer werken als oplossing voor een aantal grote uitdagingen waar Nederland voor staat: de WRR voor de personeelstekorten in de zorg, de SER voor werkende armen en pensioendenktank Netspar voor het dichten van het pensioengat tussen mannen en vrouwen. Langzamerhand is het besef gekomen dat deeltijdwerken niet alleen een verworvenheid is en een vrije keuze, maar tevens een onhoudbaar model is geworden in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt en bij een situatie waarin meer dan de helft van de vrouwen niet financieel zelfstandig is.