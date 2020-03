Twee medewerkers Meander Amersfoort hebben coronavirus

Twee medewerkers van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort zijn besmet met het coronavirus. Het gaat om een arts in opleiding van de spoedeisende hulp en een medewerker van het mortuarium.

Thuisisolatie

Beide medewerkers hebben het virus buiten het ziekenhuis opgelopen. Ze verblijven in thuisisolatie. Hun klachten zijn mild. De arts in opleiding heeft zeven patiënten behandeld en contact gehad met ziekenhuismedewerkers. Het RIVM heeft bij hen geen klachten gesignaleerd.

De medewerker van het mortuarium, heeft geen contact gehad met patiënten. Zijn collega’s zijn in kaart gebracht en worden in de gaten gehouden.

Indammen

Het RIVM maakte zaterdag bekend dat er zestig nieuwe besmettingen zijn in Nederland, waardoor het totale aantal is opgelopen naar 188. Minister Bruins (Medische Zorg) stelt in een reactie op Twitter: “Deze ontwikkeling past bij deze fase van de uitbraak. Onze inzet is nog steeds om verspreiding in te dammen.” (ANP)