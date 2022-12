Twee medische hulpmiddelen met hoog risico op hoge prijzen

In de markten voor sommige medische hulpmiddelen is weinig concurrentie waardoor een hoog risico ontstaat op hogere prijzen, lagere kwaliteit en minder innovatie. Dit meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van een onderzoek van SiRM naar de 63 deelmarkten voor medische hulpmiddelen.

Twee categorieën vallen op door het hoge risico: protheses en implantaten hart en longen en hechtmaterialen. Voor protheses en implantaten hart en longen zouden de prijzen bijvoorbeeld in Duitsland 10 tot 15 procent lager liggen.

Epd

Ook de markt voor elektronisch patiëntendossiers (epd) kent een hoog risico, maar de ACM heeft hier zelf eerder een onderzoek naar gedaan. Zonder in details te treden schreef de ACM vorig jaar dat ziekenhuizen sterk afhankelijk lijken te zijn van hun bestaande epd-leverancier en dat die sterke positie de communicatiemogelijkheden tussen instellingen tegenwerkt.

Voor 31 deelmarkten heeft het onderzoeksbureau geen aanvullend onderzoek gehouden omdat er een laag risico was op zogeheten marktfalen. Vaak ging het om laagcomplexe en/of homogene producten. Voor 32 deelmarkten is er wel een risico op marktfalen.

Marktfalen

Marktfalen ontstaat wanneer leveranciers weinig concurrentie ondervinden en weinig stimulans hebben om bijvoorbeeld prijzen te verlagen of hun product te verbeteren. Dit kan ontstaan doordat hun klanten bijvoorbeeld niet van leverancier kunnen of willen wisselen of wanneer het moeilijk is voor nieuwe producenten om de markt te betreden.

Zo moet een groot deel van de medische hulpmiddelen, een markt met meer dan 500.000 verschillende producten, door Europese wetgeving worden gecertificeerd voor mei 2024. Hiervoor is onvoldoende capaciteit waardoor markten tijdelijk verstoord worden.

Inkoopproces

Een andere oorzaak voor concurrentierisico’s is een niet transparant inkoopproces. Dat kan het geval zijn wanneer een specialist niet alleen een adviserende maar ook een beslissende rol heeft bij welk hulpmiddel wordt aangeschaft, terwijl het ziekenhuis betaalt. Op verschillende markten bestaan ook hoge overstapkosten. Dat komt doordat bij een overstap gedurende een overgangsperiode zowel oude als nieuwe apparatuur en materialen aanwezig moeten zijn om de continuïteit van zorg te waarborgen.