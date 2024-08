Twee nieuwe toezichthouders bij de Nierstichting

Zij volgen Piet Batenburg en Rob Adolfsen op. Deze treden af wegen het einde can de statutaire termijn. Dillmann neemt per 1 september het voorzitterschap van Batenburg over.

Werkzaamheden

Dillman heeft ervaring als bestuurder in verschillende ziekenhuizen. De Nierstichting laat weten dat hij een passie heeft voor innovatie. Dit sluit goed aan bij de doelen die de Nierstichting nastreeft.

Wats heeft ook een medische achtergrond en houdt zich momenteel bezig als partner bij Galan groep. Vooral met de focus op strategische en bestuurlijke vraagstukken in de zorg.