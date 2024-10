Twee nieuwe toezichthouders bij Ambulancezorg Groningen

Gelijktijdig met het vertrek van voorzitter Gea van Dijk, die reglementair afscheid neemt na twee zittingstermijnen, is besloten de raad uit te breiden met een extra lid. De twee nieuwe leden zijn Ton Tiebosch en Sanne van Dijk.

Martini Ziekenhuis

Tiebosch is onlangs teruggetreden uit de raad van bestuur van het Martini Ziekenhuis en heeft ruime ervaring als bestuurder in de zorgsector. Hij heeft veel kennis van en is bekend in het zorgnetwerk, zowel regionaal als landelijk. Hij zal binnen de raad van toezicht de portefeuille Kwaliteit en Veiligheid bekleden.

Zorgadvocaat

Van Dijk is advocaat Ondernemingsrecht en Gezondheidsrecht en is een van de oprichters van en partner bij BDS Advocatuur Groningen/Utrecht. Zij heeft veel ervaring met juridische aangelegenheden in de zorgsector. Zij zal binnen de raad van toezicht de nieuwe portefeuille juridische aspecten vervullen.

De ondernemingsraad en de cliëntenraad van Ambulancezorg Groningen hebben bij beide kandidaten positief geadviseerd. Per 1 oktober 2024 zal Jellemiek Zock-ten Hoor het voorzitterschap van de raad op zich nemen en Bert Pierik de rol van vicevoorzitter gaan vervullen.