Tweede Kamer erkent SEH-artsen als medisch specialist

De Tweede Kamer erkent SEH-artsen als medisch specialisme. Daarmee steunt het de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) in de campagne voor gelijkwaardige erkenning. In het tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg van woensdag verzoekt de Kamer minister Ernst Kuipers om het besluit van het College Geneeskundige Specialisten (CGS) te respecteren.

In maart dit jaar besloot het College Geneeskundige Specialisten om het profiel spoedeisende geneeskunde te erkennen als medisch specialisme. Het CGS besloot hiertoe na toetsing op de tien criteria voor erkenning en een uitvoerige consultatieronde. Het college kwam tot de conclusie dat ‘er voldoende afbakening is’ ten opzichte van bestaande specialismen en dat er tevens sprake is van ‘een maatschappelijke behoefte’ aan de spoedeisende geneeskunde. Daarmee kwam het college terug van een eerder negatief standpunt hierover.

Voorwaarden

De erkenning liet echter op zich wachten. In een brief liet Kuipers weten dat hij niet direct kon beslissen over het CGS-besluit en dat de erkenning ‘verdere doordenking vraagt’. Ook wilde hij kijken of erkenning binnen de beleidsvisie van zijn ministerie past en onderzoeken of het niet tot een ongewenste verhoging van de zorgvraag of macro-economische effecten en nadere kwaliteitseisen leidt. Na overleg met de NVSHA en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) stelde Kuipers in augustus drie randvoorwaarden voor de wettelijke erkenning van de specialistentitel SEH-arts.

De Tweede Kamer had Kuipers in juni juist per motie tot spoed gemaand. Ook de SEH-artsen willen het liefst zo snel mogelijk een knoop doorgehakt zien. Voorzitter David Baden van de NVSHA zei ‘verrast’ te zijn over het gegeven dat de minister nadere voorwaarden aan erkenning stelt, “aangezien het CGS al de inhoudelijke beoordeling heeft gedaan.”

Tweeminutendebat

Tijdens het tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg op woensdag 18 oktober verzochten diverse Kamerleden Kuipers het besluit van het College Geneeskundig Specialismen te respecteren en SEH-artsen zonder voorwaarden te erkennen als medisch specialist, “overwegende dat dergelijke eisen niet zijn gesteld bij andere erkenningen”. “We zijn verheugd met deze herhaalde en zeer krachtige steun van de Tweede Kamer voor gelijkwaardige erkenning van de spoedeisende geneeskunde als medisch specialisme”, reageert de NVHSA op LinkedIn.

Minister Helder heeft de motie ontraden omdat Kuipers nog in gesprek is met het zorgveld. CDA-Kamerlid Joba van den Berg wil de motie toch volgende week in stemming brengen.