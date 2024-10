Tweede Kamer legt zich neer bij besluit SEH Zuyderland

De Tweede Kamer lijkt zich neer te leggen bij het besluit van Zuyderland MC om per 2030 de SEH af te schalen op de locatie Heerlen.

In een debat vroegen enkele Kamerfracties donderdag aan VWS-minister om in het gesprek dat ze binnen twee weken heeft met de raad van bestuur van Zuyderland en zorgverzekeraar CZ om alles uit de kast te halen de afschaling te voorkomen. PVV-Kamerlid René Claassen vroeg partijgenoot Agema zelfs de gesprekspartners “het mes op de keel te zetten”.

Personeel steunde deze week in een petitie het besluit van de raad van bestuur van Zuyderland.

Een deel van het debat verliep emotioneel. Na de bijdrage van SP-Kamerlid Jimmy Dijk, die sprak over “sluiting van het ziekenhuis in Heerlen” en een “totale afbraak van de ziekenhuiszorg die in Nederland heeft plaatsgevonden”, vroegen de fracties van GroenLinks-PvdA, VVD en D66 aan Dijk “om zich bij de feiten te houden”.

Geen valse hoop

Aan de vooravond van het debat stuurde Agema een brief naar de Kamer waarin ze beloofde een “ultieme poging te doen” om afschaling te voorkomen. In het debat zei ze dat een ziekenhuis “zelf gaat over het aanbod” en dat ze de bewoners van de Limburgse regio “geen valse hoop wil geven”.

Ze gaat praten “om zeker te weten dat alle mogelijkheden zijn verkend om het personeelstekort op te lossen”. Agema richtte zich liever op de toekomst. Ze wil met een beschikbaarheidsbijdrage voor de SEH, IC en verloskunde vergelijkbare situaties voorkomen. De Kamer drong echter aan op concrete plannen van de minister Zuyderland en CZ te overtuigen.

Agema wees erop dat ze niet meer kan doen binnen de huidige wet- en regelgeving. Dijk vond dat een magere argumentatie: “Als Agema zegt dat ze er niet over gaat, dan kun je twee dingen doen: zorgen dat je er wel over gaat of een andere baan zoeken.” Wieke Paulusma van D66 realiseerde zich dat “wij als Kamer niet kunnen bepalen welke afdeling van een ziekenhuis open moet blijven.”

Gouden kans

Enkele fracties zagen een groot contrast met de wensen die Agema had als Kamerlid. “Het is een verschil tussen dag en nacht”, merkte Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA): “Het zijn veel woorden en nul daden. Slappe hap!” Paulusma: “De minister durft geen keuzes te maken.” Harmen Krul (CDA): “Dit had ik niet verwacht van een PVV-minister.”

De bespreking en interpretaties van de ingediende moties verliepen chaotisch. De Kamer raakte geïrriteerd en in verwarring doordat Agema vrijwel alle moties ontraadde. Dijk: “Ik begrijp helemaal niets van deze minister.” Paulusma sprak boos over een “verstandsverbijstering” en Krul zei voor ‘Jan Doedel’ te staan.

Motie BBB-fractie

Een motie van de BBB-fractie om alle zorg in Heerlen in 2030 overeind te houden, werd niet door andere fracties ondertekend, maar kan nog steun krijgen bij de stemming volgende week dinsdag. Mogelijk krijgt een motie om regiobewoners structureel meer te betrekken bij de besluitvorming rond acute zorg meer steun. Datzelfde geldt voor een motie om met een pilot de administratielast bij Zuyderland te verminderen om personeel vrij te maken voor zorgtaken.

Congres Acute zorg

Optimalisatie van het acute zorgnetwerk

28 november 2024, Houten

Inmiddels is duidelijk dat de uitdagingen binnen de acute zorg niet op de SEH’s worden opgelost. Als het gaat om het netwerk acute zorg, dan behelst dat de ambulancezorg, de huisartsenposten, de zorgcoördinatiecentra, de thuiszorg, de spoedeisende hulpen. En natuurlijk horen ook de ouderenzorg, de ggz, de sociale wijkteams en de huisartsen daarbij. De kansen liggen in samenwerkingen tussen al deze partijen. Maar hoe? Voorop staat het toegankelijk houden van kwalitatief goede acute zorg en de systemen zo in te richten dat zorg niet acuut wordt.

Tijdens deze achtste editie van het Zorgvisie Acute zorg congres hoort u inzichten en oplossingsrichtingen en gaat u met elkaar de dialoog aan.

Meer informatie en aanmelden >>