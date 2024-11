Tweede Kamer wil financiering voor psychologisch consulent ggz

De motie kwam van VVD-Kamerleden Jacqueline van den Hil en Harry Bevers. Het kabinet wordt verzocht om in het voorjaar van 2025 de Kamer over de voortgang te informeren.

Werkdruk verlichten

De pc-ggz is opgeleid om een bijdrage te leveren aan de ggz door middel van praktische en psychologische ondersteuning. De rol biedt een oplossing voor de toenemende druk op de geestelijke gezondheidszorg door preventieve en laagdrempelige zorg te bieden, met als doel de behandelcapaciteit binnen de ggz te vergroten en de wachtlijsten te verminderen.

Taken psychologisch consulent ggz

In samenwerking met een expertgroep van beroepsbeoefenaren, de Nederlandse ggz namens de werkgevers en de Hogescholen die Toegepaste Psychologie aanbieden, is het beroep van pc-ggz eerder dit jaar uitgebreid beschreven en afgestemd op de specifieke behoeften van de ggz. Dit maakt duidelijk welke taken en verantwoordelijkheden de pc-ggz binnen de ggz kan uitvoeren.

De branchevereniging MEERGGZ heeft haar steun uitgesproken en onderstreept het belang van het beroep voor de zorg. Hierdoor voldoet het verzoek voor bekostiging aan de eisen van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorgprestatiemodel om op de lijst “Overige Beroepen” te worden toegelaten.