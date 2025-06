Kamer wil vaart maken met AZWA en veegt ghz-bezuiniging van tafel

De Tweede Kamer vraagt het kabinet om vaart te maken met de afronding van het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) en daarin te investeren. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg in 2026 zijn door de partijen controversieel verklaard. De halvering van het eigen risico gaat wel door.

Op woensdag 25 juni stemde de Tweede Kamer onder meer over bezuinigingen op de gehandicaptenzorg, het eigen risico, betaalbare zorgpremies, houdbare kraamzorg, euthanasie en het AZWA.

Eigen risico

De halvering van het eigen risico drijft de zorgkosten met miljarden euro’s extra per jaar op en leidt tot een gemiddelde premiestijging van 200 euro per verzekerde. Vanwege het beperkte effect op de koopkracht van Nederlanders verzocht JA21-Kamerlid Joost Eerdmans het kabinet om af te zien van de halvering van het eigen risico en de vrijkomende middelen in te zetten voor brede lastenverlichting. De Tweede Kamer verwierp de motie.

De motie van Ismail el Albassi (DENK) over het volledig afschaffen van het eigen risico werd ook verworpen. Wel werd zijn voorstel aangenomen om de zorgpremie niet verder te verhogen. De partijen stemden er ook mee in dat het kabinet alles op alles zet om de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden.

AZWA

PVV-Kamerleden Folkert Thiadens en René Claassen verzochten de regering om het experiment van Zorginstituut Nederland aan banden te leggen. Hierin onderzoekt het zorginstituut de mogelijkheid om nieuwe behandelingen niet te vergoeden wanneer deze te arbeidsintensief of niet duurzaam zijn. De Kamer stemde tegen de motie om het experiment te staken.

De motie van NSC-Kamerlid Ria de Korte om zo snel mogelijk het AZWA af te ronden werd wel aangenomen. De onderhandelingen van het zorg- en welzijnsakkoord bevonden zich in de slotfase toen het kabinet viel. De Korte stelt dat “het van groot belang is dat betrokken partijen een akkoord sluiten zodat de uitdagingen in zorg en ondersteuning aangepakt kunnen worden.” Daarbij pleit zij om vaart te maken met de afronding van het AZWA en om de benodigde investeringen veilig te stellen. De motie werd door het leeuwendeel van de Kamer aangenomen.

Bezuinigingen gehandicaptenzorg

Het voorstel van GroenLinks-PvdA en SP om de bezuinigingen op de gehandicaptenzorg te schrappen leek aanvankelijk doorgeschoven te worden. Op de valreep heeft de Tweede Kamer de bezuiniging van 88 miljoen euro op de gehandicaptenzorg voor 2026 controversieel verklaard. Volgende week volgt het besluit over een andere bezuiniging van 52 miljoen euro op de sector.

Kraamzorg

Het voorstel van SP-kamerleden Jimmy Dijk en Sarah Dobbe voor maatregelen om de kraamzorg te behouden vond ook doorgang. Evenals Dijks motie om een noodplan op te stellen voor fysiotherapie. De Kamer stemde ook in met vier moties over euthanasiezorg. Zo moet de regering binnen lopend wetenschappelijk onderzoek kijken naar de invloed van de toegankelijkheid van de ggz op euthanasieverzoeken en -meldingen van jonge patiënten tot 30 jaar met psychische aandoeningen en betere hulp en nazorg bieden aan naasten van mensen met een levenseindewens. Ook de moties om meer onderzoek te doen naar euthanasieverzoeken van mensen tot dertig jaar en het inbouwen van een noodventiel in de wet toetsing levensbeëindiging kregen groen licht.

Binnenkort buigt VWS-minister Danielle Jansen zich over de aangenomen moties en komt zij met een reactie.