Tweede stap openingsplan 19 mei definitief gezet

Het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames van mensen met corona daalt verder deze week. Dat betekent dat de tweede stap in het openingsplan definitief op 19 mei wordt gezet. Het kabinet besloot vandaag niet op de pauzeknop te drukken, aldus VWS.

Vanaf woensdag 19 mei zijn onder meer de sportscholen open en is een bezoek aan het pretpark, openluchtmuseum en buitenpodium mogelijk. Dit mag met maximaal 2 personen, exclusief kinderen tot en met 12 jaar of mensen van eenzelfde huishouden. De terrassen mogen dan ook langer open: van 06:00 tot 20:00 uur. Bibliotheken openen op 20 mei de deuren. Eerder stonden deze niet in stap 2 van het openingsplan, maar het kabinet besloot deze toe te voegen. Reservering en een gezondheidscheck zijn verplicht.

Pauzeknop

Vorige week werd de tweede stap aangekondigd voor 19 mei. Het kabinet sprak toen wel over een pauzeknop. Als het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames niet genoeg zou afnemen, kon deze knop worden ingedrukt. Het kabinet zou dan de tweede stap uitstellen. Dat blijkt nu niet nodig. Het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames daalde met meer dan 20 procent ten opzichte van de piek op 20 en 21 april.

Vervolgstappen

Vandaag werd ook de nieuwe planning van het openingsplan vastgesteld. De derde stap zal op z’n vroegst 9 juni gezet worden. Op 1 juni horen we of dit daadwerkelijk kan.