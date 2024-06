Twentse huisartsen openen praktijk in MST voor mensen zonder huisarts

In Enschede wonen veel mensen zonder vaste huisarts. Vaak moeten zij moeite doen om een afspraak te maken bij een huisarts die ruimte heeft. Met de komst van de nieuwe praktijk, genaamd THOEN, is er vanaf nu een vast aanspreekpunt wanneer er sprake is van huisartsenspoedzorg.

Volwaardige praktijk

De patiënten kunnen van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch terecht bij de praktijk, die is gevestigd in de huisartsenpost in MST. De assistente beoordeelt dan samen met de patiënt welke zorg er nodig is. De assistente kan zelf telefonisch advies geven of besluiten dat de patiënt door een huisarts moet worden gezien. In dat geval maakt de assistent een afspraak op de praktijk of bij een praktijk in de omgeving. Daarbij kan het zo zijn dat – wanneer de gezondheidssituatie van de patiënt dat toelaat – er voor dezelfde dag een afspraak wordt gemaakt bij een huisarts in een andere gemeente in Twente.

De opening van de praktijk is een initiatief van de regionale huisartsenorganisatie SHT-THOON, de gemeente Enschede en Coöperatie Menzis, de grootste zorgverzekeraar in deze regio. Huisartsen uit het hele werkgebied van SHT-THOON kunnen zich inschrijven voor diensten in de huisartsenspoedpraktijk. Ze kunnen ook aangeven of ze nog ruimte hebben in hun praktijk voor verwijzingen door THOEN. “Praktijk THOEN is mogelijk door de ondersteuning van de collega-huisartsen uit heel Twente. Alleen door samen onze schouders eronder te zetten kunnen we toegang tot huisartsenzorg voor alle inwoners van Enschede mogelijk maken”, reageert Marinka Hamstra, huisarts in Hengelo en voorzitter van huisartsenbestuur SHT-THOON.

Oplossing huisartsentekort

Het is de bedoeling dat THOEN uitgroeit tot een volwaardige praktijk waar patiënten zonder huisarts zich ook daadwerkelijk kunnen inschrijven. Menzis noemt het een stap op weg naar een oplossing voor het huisartsentekort in Enschede. “Het is een oplossing voor de inwoners zonder huisarts en het draagt bij aan het vergroten van het werkplezier van de huisartsen”, aldus Foke Dijkstra, regiomanager huisartsenzorg bij Coöperatie Menzis.

Harmjan Vedder, wethouder publieke gezondheid, is blij met deze eerste oplossing voor mensen zonder huisarts. “Dat is fijn voor patiënten, maar ook voor de geweldige huisartsen in onze stad die veel hebben opgevangen. We blijven met Menzis en de huisartsen samenwerken om het huisartsentekort verder terug te dringen.”