Twijfels ANBO over coronatesten in verpleeghuizen

Ouderenbond ANBO plaatst vraagtekens bij de haalbaarheid van wekelijkse testen in verpleeghuizen waar een coronabesmetting is aangetroffen. Volgens de bond is al enige tijd duidelijk dat GGD’en te weinig testcapaciteit en ook te weinig menskracht hebben om de testen uit te voeren.

De ANBO zegt al eerder aan de bel te hebben getrokken omdat de gezondheidsdiensten alleen bij hoge uitzondering mensen die niet mobiel zijn, thuis testen.

Minister Hugo de Jonge kondigde dinsdagavond nieuwe maatregelen voor verpleeghuizen aan tijdens de landelijke persconferentie over het coronabeleid.

Zorgen over de continuïteit

Bij de ouderenbond bestaan verder zorgen over de continuïteit van het werk als de uitslagen van de testen te lang op zich laten wachten. Liane den Haan van ANBO: “Wat als zorgmedewerkers getest worden omdat iemand in het verpleeghuis waar zij werken, besmet is? En zij vervolgens niet kunnen werken totdat bekend is of zij corona hebben of niet?”

ANBO zegt wel blij te zijn “dat er eindelijk geluisterd wordt naar haar advies om beschermende middelen in te zetten en frequenter te testen”. Het kabinet maakte bekend dat medewerkers in verpleeghuizen mondkapjes moeten dragen. (ANP)