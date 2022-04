Twijfeltelefoon breidt uit

De Twijfeltelefoon, waar mensen vragen kunnen stellen over het coronavaccin, verbreedt zijn horizon. Vanaf maandag 11 april kunnen bellers ook vragen stellen over HPV-vaccinatie, een vaccin dat beschermt tegen zes soorten kanker.

De Twijfeltelefoon hoopt zoveel mogelijk vragen van tieners (en hun ouders/verzorgers) te beantwoorden over het belang van de HPV-vaccinatie.

Kanker

De HPV-vaccinatie beschermt tegen zes soorten kanker die worden veroorzaakt door het Humaan Papillomavirus: baarmoederhalskanker, vaginakanker, schaamlipkanker, peniskanker, anuskanker en mond- en keelholtekanker. De vaccinatie wordt sinds kort ook aan jongens aangeboden.

Vaccinatiegraad

“Om het aantal gevallen van baarmoederhalskanker terug te dringen tot vier per honderdduizend vrouwen, zoals de WHO wil, hebben we een vaccinatiegraad van 90 procent nodig”, vertelt patholoog Folkert van Kemenade, verbonden aan het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker. De vaccinatiegraad schommelt nu landelijk rond de 63 procent. In de grote steden is dat percentage nog veel lager.

Desinformatie

Waarom nemen meisjes geen vaccin? “Desinformatie, twijfel over veiligheid en werkzaamheid, peer pressure, onterechte aannames van ouders dat hun dochter dat niet nodig zou hebben gezien de associatie met seks”, somt Van Kemenade op. “In het begin hadden sociale media vrij spel; daar verscheen de meest klinkklare onzin over het vaccin.”

Preventieplatform

De Vaccinatie Twijfeltelefoon is sinds maart 2022 verder gegaan als Twijfeltelefoon. De Twijfeltelefoon wordt een preventieplatform waar mensen vragen kunnen stellen over medische vraagstukken. Bellers konden al terecht met vragen over vroege opsporing van darmkanker. Uiteraard blijven ook vragen over corona-vaccinaties en vroege opsporing van darmkanker van harte welkom.

Gezondheidsverschillen

“Met de Twijfeltelefoon willen we gezondheidsverschillen in de grote stad verkleinen”, vertelt Robin Peeters, internist in het Erasmus MC en mede-initiatiefnemer van de Twijfeltelefoon. “Zowel voor HPV-vaccinatie en corona-vaccinatie als voor het bevolkingsonderzoek darmkanker geldt: mensen mogen zelf kiezen of ze het willen, maar ik wil graag dat ze hun keuze maken op basis van correcte informatie. Op dit moment doet veel desinformatie de ronde. Zowel over darmkanker, als over covid-vaccinatie als over HPV-vaccinatie.’

Woensdag: Turks

De Twijfeltelefoon is in eerste instantie opgericht door het Erasmus MC. Inmiddels is het een samenwerkingsverband van de universitair medische centra en de huisartsen. De lijn is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur bereikbaar. De lijnen worden bemenst door getrainde geneeskundestudenten. Op woensdag zitten er Turks sprekende studenten, op vrijdag Arabisch sprekende studenten. Het telefoonnummer is 088-7555777.