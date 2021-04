Uitrol Janssen-vaccin in Europa uitgesteld

Dat meldt de farmaceut, die tot het uitstel overgaat op advies van de medische instanties CDC en FDA in de Verenigde Staten.

Johnson & Johnson

Het bedrijf schrijft in een verklaring op de website dat het zich bewust is van een “extreem zeldzame afwijking” waarbij een klein aantal mensen dat het Janssen-coronavaccin heeft gekregen bloedproppen in combinatie met lage bloedplaatjes kunnen krijgen.

CDC

Het Amerikaanse RIVM, de Centers for Disease Control (CDC), en de Amerikaanse toezichthouder voor voedsel en medicijnen Food and Drug Administration (FDA) controleren momenteel data van zes gevallen in de Verenigde Staten waarin deze reactie zich heeft voorgedaan. In totaal zijn er al meer dan 6,8 miljoen prikken met het Janssen-vaccin gezet in de VS, aldus Johnson & Johnson. Het CDC werkt ook samen met Europese gezondheidsinstellingen in het natrekken van deze gevallen. Uit voorzorg stelt de farmaceut daarom de uitrol van het vaccin in Europa uit.

Klachten

De CDC en FDA adviseren mensen die het vaccin toegediend hebben gekregen en binnen drie weken na toediening last krijgen van zware hoofdpijn, buikpijn, pijn in de benen of kortademigheid, contact op te nemen met hun zorgverlener. (anp)