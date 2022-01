Uitwisseling hartmassageapparaat LUCAS vergroot kans op goede afloop reanimatie

Hartmassageapparaat

De Lund University Cardiac Assist System (LUCAS) dient voor het reanimeren van patiënten. “Vroeger moesten we de LUCAS bij aankomst met de ambulance in het ziekenhuis altijd loskoppelen en alles opnieuw bevestigen”, vertelt anesthesiemedewerker Bas van Wees. “Dit gaf onderbreking van de borstcompressies. Nu kunnen we de LUCAS op de patiënt laten en neemt de ambulance de ‘wissel LUCAS’ mee. Het grote voordeel is geen onderbreking van de hartmassage. Hierdoor vergroten we de kans op een goede afloop van de reanimatie.”

Handen vrij

De LUCAS kan zelfstandig hartmassages uitvoeren, zodat hulpverleners in het ziekenhuis de handen vrij hebben voor andere medische verrichtingen. Het apparaat bestaat uit een dikke, uitvouwbare buis die de borstkas honderd keer per minuut – met een kracht van 50 kilogram – zo’n 5 tot 6 centimeter induwt. Daarmee zorgt het apparaat voor een optimale circulatie van de bloedsomloop en dus de toevoer van zuurstof naar de hersenen.