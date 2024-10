UMC Utrecht breidt onderwijsprogramma statushouders uit

Het St. Antonius Ziekenhuis en Diakonessenhuis sluiten vanaf 2025 aan bij het onderwijsprogramma voor nieuwkomers waarmee UMC Utrecht in 2022 is gestart. Het gezamenlijk aanbieden van onderwijs, meeloopdagen, stageplekken en/of werkplekken vergroot volgens de drie ziekenhuizen de kansen op een geslaagde vervolgstap in de zorg.

Statushouders die niet in Nederland zijn opgeleid, kunnen door het programma uitgebreid kennismaken met de Nederlandse gezondheidszorg. Binnenkort ronden de elf deelnemers die in 2024 startten, hun programma af. Zij vervolgen hun carrière in de Nederlandse zorg met een baan in het ziekenhuis, een stage of een vervolgopleiding.

Medische taal

Het programma is bedoeld om nieuwkomers zo op te leiden, dat het leidt tot een duurzame baan of opleiding in de gezondheidszorg. Fokie Huizenga, programmamanager nieuwkomers: “Het is een combinatie van taalles, onderwijs en begeleiding bij het vinden en maken van een vervolgstap. Goed Nederlands spreken is essentieel als je wilt werken of leren in de zorg. Zowel voor de inhoud van je werk als voor het leren kennen van je collega’s. Taal is daarom een belangrijk onderdeel van het programma.”

Perspectief

Huizenga: “Op de deelnemers heeft het programma een positieve impact. Het biedt perspectief, geeft zelfvertrouwen en vertrouwen in een vervolgstap in de zorg. Daarnaast is het programma belangrijk voor de samenleving, waar we te maken hebben met personeelsschaarste in de zorg en we waarde hechten aan diversiteit.”

In 2025 biedt het programma opnieuw een leerplek voor twaalf statushouders.