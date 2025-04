Podcast Voorzorg | Usta en Koster over werken aan diversiteit

Om hier de noodzakelijke verandering in aan te brengen zijn er verschillende knoppen om aan te draaien, met daarbij een belangrijke rol weggelegd voor toezichthouders en wervingsbureaus.

In deze podcast zijn Melek Usta en Aad Koster te gast. Usta is ervaren headhunter, oprichter en directeur van Colourful People, een executive searchbureau voor topposities. Koster is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn en toezichthouder bij verschillende zorg en welzijnsorganisaties.

Usta en Koster gaan in gesprek over de drempels en uitdagingen als het gaat om het aantrekken en aannemen van nieuwe bestuurders en toezichthouders. Daarbij gaat het over de wervingsprocedure, waarbij het opstellen van het profiel van een nieuwe kandidaat al tot verandering kan zorgen. Over hoe je bias kan doorbreken in het selectieproces, waarom ‘practice what you preach’ wervingsbureaus kan helpen en het voorkomen van ‘window dressing’ als het gaat om kandidaten met een diverse achtergrond.

Luister ten slotte over de nieuwe samenwerking tussen Melek Usta vanuit Colourful People en Aad Koster vanuit de NVTZ. Daar willen zij gelijk mee aan de slag voor een diverser zorgbestuur.