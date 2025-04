Gezondheidszorg heeft nog een slag te winnen in beter menopauzebeleid

Negen op de tien werkgevers heeft geen menopauzebeleid. Zelfs in sectoren waar vrouwen de overgrote meerderheid vormen, zoals in de zorg, kinderopvang, onderwijs en schoonmaaksector, ontbreekt vaak een menopauzebeleid.

CNV pleit ervoor dat elke werkgever aan de slag gaat met gericht menopauzebeleid. “Dat negen op de tien werkgevers nog steeds geen menopauzebeleid heeft, is middeleeuws in een tijd waar de helft van de beroepsbevolking uit vrouwen bestaat”, stelt Danielle Woestenberg, CNV-bestuurslid.

Menopauzebeleid

89 procent van de werkgevers heeft geen menopauzebeleid, toont recent CNV-onderzoek aan. En 17 procent van de vrouwen met overgangsklachten krijgt een burn-out, blijkt uit CNV-onderzoek. 25 procent zit tegen een burn-out aan.

CNV pleit ervoor dat elke werkgever aan de slag gaat met gericht menopauzebeleid. “Denk aan beleid waarbij iedere vrouw het recht op gesprek met een leidinggevende krijgt. Hierin wordt besproken of het werk aangepast moet worden of extra verlof nodig is. Soms kan een goed gesprek al helpen om meer ruimte te bieden en verzuim te voorkomen. Kennis over de menopauze, eventueel in te winnen bij de Arbodienst, is daarnaast cruciaal voor elke werkgever. Ook de gezondheidszorg heeft nog een slag te winnen in beter beleid voor vrouwen.”

Cao-afspraken

CNV wil concrete afspraken omtrent menopauze in de cao. In de kinderopvang, vvt en gehandicaptenzorg zijn inmiddels afspraken gemaakt. “Steeds meer werkgevers zien het belang in, maar we zijn er nog niet. Naast de cao moet elke werkgever ook daadwerkelijk het beleid goed implementeren. Ons streven is dat volgend jaar in de Week van de Overgang, iedere werkgever een menopauzebeleid heeft.”