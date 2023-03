UMC Utrecht en Ziekenhuis Gelderse Vallei maken ontwerp voor nieuwe Europese hartfalenzorg

Hartfalenpatiënten krijgen daarbij in alle fases van hun ziekte begeleiding, ondersteund met digitale technologie. Deze kennis kan later gebruikt worden voor verbetering van de Nederlandse hartfalenzorg.

Vergrijzing

Het aantal hartfalenpatiënten stijgt snel door vergrijzing en toename van welvaartsziekten. Tegelijk is er druk op de zorguitgaven en is er in alle Europese landen een tekort aan zorgpersoneel. Slimme oplossingen waarbij patiënten meer regie krijgen en zorgverleners worden ontlast zijn daarom hard nodig.

Drie Europese regio’s in Spanje, Italië en Zweden hebben daarom onder de naam ‘TIQUE’ een aanbesteding uitgeschreven voor een nieuwe vorm van regionale hartfalenzorg. Eigen regie voor patiënten waar mogelijk ondersteund met digitale technologie zijn belangrijke doelen van TIQUE.

Daaronder valt bijvoorbeeld thuismeten, actief medicijnen aanpassen, e-learning, beslissingsondersteuning, virtual care center (regionale zorgcentrale), chatbots en apps. Mantelzorgers kunnen daarbij met de juiste informatie een deel van ondersteuning van zorgverleners overnemen. Ook wordt gekeken of een professionele case manager van toegevoegde waarde is. Speciale aandacht is er voor de palliatieve fase en een focus op kwaliteit van leven van de patiënt.

Kennis opdoen

UMC Utrecht en Ziekenhuis Gelderse Vallei werden door het Europese TIQUE-programma uitgekozen om dit ontwerp te mogen maken. Ziekenhuis Gelderse Vallei zal in de volgende fase met ondersteuning van het UMC Utrecht onderdelen in de eigen regio gaan testen. Het Nederlands consortium wordt geleid door Medicine Men.

Pim van der Harst, hoofd afdeling cardiologie van het UMC Utrecht: “TIQUE is voor ons interessant en belangrijk, omdat het ons de mogelijkheid biedt om patiënt, eerste-, tweede- en derdelijns zorg te koppelen, kennis op te doen over hoe andere landen deze problematiek benaderen en deze integrale persoonsgerichte benadering uiteindelijk in de hartfalenzorg in Nederland in te zetten.”