UMC Utrecht opent post-COVID expertisecentrum

,

Het post-COVID expertisecentrum in het UMC Utrecht opent op 1 september voor volwassenen met post-COVID-klachten. Vanaf vandaag kunnen huisartsen hun patiënten via Zorgdomein aanmelden.

Er zijn al vijf post-COVID expertisecentra geopend in Nederland. Ook expertisecentra speciaal voor kinderen met post-COVID zijn sinds februari open in Utrecht, Amsterdam en Maastricht. Daar komt nu in Utrecht de volwassenzorg bij. Aangemelde patiënten maken via een loting kans op een behandelplek.

Samenwerking

“Dit is goed nieuws voor de patiëntenzorg en kennisontwikkeling op het gebied van post-COVID”, zegt Jan Jelrik Oosterheert, internist-infectioloog van het Utrechtse post-COVID centrum. “We werken samen met de andere expertisecentra aan een geïntegreerde aanpak over het te volgen zorgproces.”

Meer over:Coronavirus

