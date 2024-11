UMC Utrecht trekt de stekker uit Schakelpunt Gezond Leven

Volgens de woordvoerder van het UMCU is de beslissing genomen vanwege het gebrek aan stabiele financiering. Tot nu toe bestaat er nog geen bekostigingsvorm voor dit soort initiatieven en dus worden ze vanuit verschillende, tijdelijke, bronnen gefinancierd. Een andere reden voor het UMCU was dat het bestuur het Schakelpunt niet vindt passen bij in een academische setting. Bij de huisarts zou een betere plek zijn. De woordvoerder zegt dat het UMCU zich nog steeds met preventie bezig houdt, maar daarbij de focus bijvoorbeeld legt op wetenschappelijk onderzoek naar preventie.

Leefstijl

Het Schakelpunt Gezond Leven was een vorm van het leefstijlzorgloket, dat de afgelopen jaren in een meerderheid van de ziekenhuizen is opgezet. Dergelijke loketten zijn weliswaar gevestigd in het ziekenhuis maar ze hebben een verwijsfunctie naar het sociaal domein. Hier krijgen patiënten hulp bij gedragsverandering en het aannemen van een gezondere leefstijl. Er werken zowel leefstijl coördinatoren vanuit het ziekenhuis als leefstijlcoaches die zijn gedetacheerd door de gemeenten.

Tijdelijke financiering

De leefstijlloketten kampen allemaal met tijdelijke financieringsopties. Sommige kunnen gebruik maken van IZA-gelden maar ook die zijn maar voor enkele jaren. In een deel van de ziekenhuizen investeren de zorgverzekeraars wel mee. Bijvoorbeeld in Arnhem waar Rijnstate met hulp van Menzis en de gemeente Arnhem het Gezondheidsplein heeft opgezet.

Zilveren Kruis

Navraag bij Zilveren Kruis leert het volgende: “Er is geen betaaltitel voor en dat begrijpen we. Deze zorg en ondersteuning zit in de nulde en eerste lijn. Samenwerking is beter op zijn plaats. Zoals bijvoorbeeld in het BovenIJ en OLVG waar een loket bemand wordt door welzijn. Financieren in de tweede lijn maakt het onnodig duur voor de premiebetaler. Daarnaast wordt dan gebruik gemaakt van schaars ziekenhuispersoneel dat ergens anders beter op zijn plek is.”