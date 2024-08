UMCG ontsloeg arts vanwege alcoholmisbruik

Het UMCG heeft een 47-jarige anesthesioloog ontslagen na meerdere incidenten, meldt het Dagblad van het Noorden . De specialist was in oktober vorig jaar al geschorst vanwege alcoholmisbruik tijdens werktijd.

In juni werd hij ondanks zijn geblokkeerde toegangspas door de beveiliging meerdere keren betrapt in patiëntenkamers, waar hij zich voordeed als behandeld arts.

Het ziekenhuis heeft dit gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en heeft de betrokken patiënten en hun families ingelicht. De arts heeft echter geen verkeerde behandeladviezen of informatie gegeven.

Rijden onder invloed

Eerder was hij veroordeeld voor rijden onder invloed en roekeloos rijden, wat voor het UMCG reden was om zijn functie in de patiëntenzorg niet langer te handhaven. Hoewel een verplichte alcoholtest niet is toegestaan en de arts mogelijk leed aan posttraumatische stressstoornis door zijn nevenfunctie als trauma-arts, was ontslag onvermijdelijk.