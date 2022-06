UMCG stelt vacaturestop in vanwege financiële problemen

De financiële situatie van het UMCG noopt het ziekenhuis om vanaf vrijdag een gedeeltelijke vacaturestop in te stellen. Dat heeft de raad van bestuur laten weten in een interne memo aan het personeel. De stop geldt voor specialisten, verpleegkundigen en ondersteunend personeel, maar niet als vervanging noodzakelijk is.

Dat meldt RTV Noord op 27 juni. De vacaturestop maakt onderdeel uit van een pakket aan bezuinigingsmaatregelen, waaronder ook besluiten om meetings niet meer op externe locaties te organiseren, stoppen met zorginitiatieven die door UMCG zelf worden gefinancierd, alleen uitvoeren van noodzakelijk onderhoud, hergebruik van materialen en het terugdringen van energiegebruik. Eind mei werd bij de presentatie van de jaarcijfers duidelijk dat UMCG drie tot vier keer meer moet betalen voor gas en elektriciteit.

Daar tegenover staat dat er minder inkomsten zijn, omdat er minder reguliere zorg wordt aangeboden die het ziekenhuis vergoed krijgt – onder andere door toenemend ziekteverzuim en personeelstekort. Het negatieve resultaat wordt begroot op 15 miljoen euro.

Functies

De komende vacaturestop geldt voor de functies verpleegkundig specialist, doktersassistent, arts assistent en basisarts. De stop geldt ook voor functies binnen de staf, het facilitair bedrijf, de bouwafdeling en de ICT-afdeling. Bouw & Facilitair en IM MIT, tenzij vervanging in de concrete functie cruciaal is voor de bedrijfsvoering. Het UMCG wijst er nadrukkelijk op dat de vacaturestop niet bedoeld is voor de bekende schaarse functies in het ziekenhuis.