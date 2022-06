UMCG: energiekosten vallen drie tot vier keer hoger uit

Om de kosten te drukken gaat het ziekenhuis verder inzetten op verduurzaming en energiebesparende maatregelen. Zo staat in de kantoren van het UMCG de thermostaat een graad lager en zet het ziekenhuis in op minder gebruik van grondstoffen en materialen en verduurzaming van gebouwen. Ook zijn in het UMCG meer dan twintig Green Teams actief die verduurzaming op de afdeling stimuleren.

Flink bespaard

In 2021 verbruikte het UMCG 35 miljoen kilowattuur stroom en 8,8 miljoen kuub gas. Vooral op het elektriciteitsverbruik is de afgelopen jaren al flink bespaard. In 2018 verbruikte het UMCG nog 41,4 miljoen kilowattuur stroom.

Stijgende kosten

In het algemeen verwacht het ziekenhuis flink last te krijgen van stijgende kosten de komende jaren. Door investeringen in vastgoed en ict stijgen de kapitaallasten en staat het resultaat verder onder druk. Voor UMCG maken deze ontwikkelingen het noodzakelijk om verder te werken aan doelmatigheid. Zonder ingrijpen zouden de kosten komende jaren de opbrengsten overschrijden.

In 2021 boekte het UMCG een resultaat van 17,1 miljoen euro tegen 9,9 miljoen euro in 2020.