Umc’s delen voor het eerst data over hoe passend de zorg daar is

Tijn Kool

Andere ziekenhuizen leveren deze rapportages al langer aan bij het programma ZE&GG, dat bestaat uit alle partijen die betrokken zijn bij de medisch-specialistische zorg in Nederland, waaronder Zelfstandige Klinieken Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. De aanlevering van de gegevens aan ZE&GG is vastgelegd in het Integraal Zorgakkoord.

Definitiekwestie

Dat umc’s nu pas rapporteren, komt volgens de coördinator van de umc’s bij ZE&GG en hoogleraar passende zorg Tijn Kool doordat eerder ‘niet helder was’ welke spiegelinformatie relevant zou zijn voor de umc’s. Partijen hebben ook lang gedaan over definitiekwesties, zodat het voor iedereen duidelijk is welke informatie aangeleverd moet worden. “Bureaucratie is ook een issue voor de NFU”, zegt Kool. “In het IZA hebben we ook afgesproken dat we niet meer administratieve lasten opleggen. Dat gaan we dus ook niet doen. Daarom hebben de umc’s gekozen voor data die al bestaan en automatisch uit de systemen gehaald kunnen worden. Dan kost het zorgverleners weinig tijd. De umc’s hebben alleen hun toestemming hoeven te geven voor het vrijgeven van de data. Soms heb je een aanloopje nodig om dingen voor elkaar te krijgen.”

Veel verschil

In het rapport staat informatie over of richtlijnen zijn geïmplementeerd ja of nee en zo ja hoe vaak dat gebeurt. Een voorbeeld is ‘efficiënter doseren van pembrolizumab’, een duur geneesmiddel bij kanker. De richtlijn stelt dat patiënten onder de 100 kilo worden gedoseerd op basis van ‘een mg per kilogram dosis met een dosecap’. Uit de aangeleverde data blijkt dat er grote variatie is tussen ziekenhuizen (zie figuur) en dat lang niet alle ziekenhuizen de richtlijn volgen. Kool: “Voor de umc’s geldt dat ze vaak patiënten behandelen die zijn doorverwezen vanuit andere ziekenhuizen. Vaak zijn dat complexere patiënten. Het is dan zoeken naar de juiste dosering en soms wordt dan meer voorgeschreven. In het gesprek met de zorgverzekeraars lichten de umc’s dat toe.”

Anoniem

De spiegelrapportages zijn geanonimiseerd. Volgens Kool is daarvoor gekozen omdat ziekenhuizen eerst twee jaar de tijd krijgen om te leren en te verbeteren. Bovendien is het volgens hem ingewikkeld voor de leek om de data goed te duiden en daardoor niet direct relevant voor patiënten. De partijen zijn volgens Kool nog in gesprek over wat er na die twee jaar gebeurt.

Onderzoek

Ziekenhuizen kunnen in de eigen rapportage zien hoe zij zelf scoren ten opzichte van anderen, maar weten niet welk ziekenhuizen bij de andere scores horen. Het idee is dat minder goed presterende ziekenhuizen contact opnemen met andere ziekenhuizen en vragen of zij de gegevens willen delen om zo te onderzoeken waar de verschillen vandaan komen.

Alleen effectieve zorg

Het programma ZE&GG is bedoeld om ervoor te zorgen dat alleen effectieve zorg wordt verleend. Zorg waarvan niet duidelijk is of het bewezen effectief is, moet geëvalueerd worden, bewezen effectieve zorg geïmplementeerd en zorg die geen meerwaarde biedt, wordt gestopt. Het implementeren, veranderen of afschaffen van richtlijnen duurt normaal gesproken jaren. Met het programma ZE&GG moet dat sneller gaan.