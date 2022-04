Umc’s gaan ongewenst gedrag personeel landelijk aanpakken

Het moet ervoor zorgen dat meldingen van agressie en ongewenst gedrag binnen umc’s serieus worden opgepakt, maar is ook gericht op het voorkomen hiervan. De ambities van de NFU zijn groot: “Elke vorm van agressie is er één te veel”, aldus een woordvoerder.

Veilige werkomgeving randvoorwaarde

Directe aanleiding is het onderzoek van vermogensbeheerder PGGM vorig jaar, in opdracht van het ministerie van VWS. Daaruit bleken umc’s de minst veilige werkomgeving in de zorg: ruim een derde van de medewerkers had in 2020 te maken met agressie door collega’s, zoals bedreiging, discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie, verbale en fysieke agressie. Alle vormen van agressie en pesten komen volgens het onderzoek vaker bij umc’s voor dan in andere zorgsectoren.

PGGM ondervroeg in 2020 11.000 zorgwerknemers. Van de 447 ondervraagde umc-medewerkers zegt 17 procent te maken hebben gehad met intern verbaal geweld. 4 procent gaf aan dat pesten door collega’s ‘zeer vaak’ voorkomt. Ruim een kwart kreeg hierdoor mentale klachten. 6 procent meldde zich ziek, waarvan de meeste meer dan zes weken. “Om de beste zorg te kunnen leveren, is een veilige werkomgeving een randvoorwaarde”, aldus de NFU.

Woensdag werden twee onderzoeken gepresenteerd over ongewenst gedrag in de zorg.

Huidige interventies

De NFU heeft alle umc’s gevraagd naar de huidige interventies en materialen op het gebied van interne agressie en ongewenst gedrag en gevraagd waar nog behoefte aan is. Op basis daarvan is samen met arbeidsmarktfonds SoFoKles een plan van aanpak voorgelegd aan de vakbonden, die de voorstellen steunen.

NFU wacht op goedkeuring van een subsidieaanvraag bij VWS voor financiering van het projectplan. Daarvan hangt de uitvoering van het plan af, maar een woordvoerder laat weten “dat de verwachting is” dat de subsidie wordt toegekend. Het geld zal dan dit jaar worden ingezet voor nieuwe activiteiten om de interne sociale veiligheid binnen umc’s te bevorderen. Ook volgend jaar loopt het project door: dat deel wordt gefinancierd door NFU.

Ondertussen voert NFU gesprekken met externe projectleiders en enkele adviesbureaus voor de juiste ondersteuning. Deze externe projectleiders geven straks verdere invulling aan het projectplan.