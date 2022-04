Zorgprofessionals worden vaak seksueel lastiggevallen

Een op de vijf vrouwelijke werknemers in Nederland van 15 tot 25 jaar heeft vorig jaar te maken gehad met ongewenste seksuele aandacht, aldus NEA. Bij alle vrouwen was dat gemiddeld 11 procent, tegenover 2 procent bij mannen. Het gedrag kwam van klanten, patiënten, leerlingen of passagiers. Van de vrouwen kreeg 3 procent ongewenst seksuele aandacht van leidinggevenden of collega’s.

Verpleegkundigen met een mbo-diploma hebben het vaakst last van seksuele aandacht van patiënten of andere externen. Bijna vier op de tien had hier vorig jaar mee te maken, meldt NEA. Deze ervaringen komen ook vaak voor bij andere zorgmedewerkers.

Gedrag fysiek

Tegelijkertijd heeft NU’91 een peiling gepubliceerd die hetzelfde beeld laat zien. De helft van de leden heeft ooit te maken gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens het werk. In meer dan de helft uitte zich dat verbaal, in ruim een derde werd het gedrag fysiek. Dat gedrag wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door patiënten, maar vaak komt het ook van collega’s en leidinggevenden.

Lees ook: umc’s gaan ongewenst gedrag personeel landelijk aanpakken.

Voorzitter Stella Salden van NU’91: “We hebben veel voorbeelden binnengekregen van het seksueel grensoverschrijdende gedrag dat zorgprofessionals ervaren. Het gaat vaak om ongewenste aanrakingen van iemands borsten of billen. Seksueel getinte opmerkingen zoals: “Je mag wel bij me in bed komen liggen” of: “Zuster wil je me daar beneden eens goed wassen”. Ook doen patiënten naakt de deur open of gaan veel te dicht bij een zorgprofessional staan. Alle voorbeelden zijn heftig om te horen en zijn natuurlijk ver over de grens.”

Bespreekbaar maken

De beroepsorganisatie geeft aan het schokkend te vinden dat het nog zo vaak gebeurt. Salden: “Helaas speelt het al jaren. Een oplossing is niet eenvoudig. Het is daarom van groot belang dat we dit onderwerp bespreekbaar maken. Dat betekent dat een zorgprofessional die hiermee te maken heeft het kan melden bij de werkgever. En dat deze het vervolgens serieus oppakt.”

Vaak wordt er uit schaamte niet over gesproken door zorgprofessionals. Of werkgevers bagatelliseren het, stelt NU’91. Uit de peiling blijkt dat in bijna de helft van de gevallen een leidinggevende niet goed reageert op meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De beroepsorganisatie gaat een lijst met verbeterpunten opstellen, die volgende maand klaar is.