Meerdere ziekenhuizen laten weten: geen problemen door storing

Het UMC Utrecht, het Erasmus MC in Rotterdam en het LUMC in Leiden hebben geen meldingen binnengekregen. Ook het Radboud in Nijmegen, het Máxima Medisch Centrum (Eindhoven) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) laten weten dat ze vooralsnog geen problemen ondervinden.

Ook het Amsterdam UMC, Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam en het Martini Ziekenhuis in Groningen hebben geen last van de storing. Dat geldt ook voor Ziekenhuisgroep Twente, de locaties Zwolle en Meppel van Isala, Alrijne in de regio Leiden en het OLVG in Amsterdam. “We houden de situatie wel nauwlettend in de gaten”, zegt een woordvoerster van het OLVG. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch heeft geen last, laat het weten.

Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam is ook niet getroffen. “De zorg voor patiënten in Ikazia gaat daarom onverminderd door.”

Wereldwijd worden computerstoringen gemeld. De Australische regering meldde eerder dat die mogelijk te maken hebben met het cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike. (ANP)

Dit artikel wordt in de loop van de dag aangepast.