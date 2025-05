St. Antonius Ziekenhuis start met inpakrobot: sneller, beter en duurzamer

Het inpakken van operatiesets is een tijdrovend en zwaar klusje voor medewerkers. Daarom werkt het St. Antonius Ziekenhuis sinds vorige week met een inpakrobot. De robot verpakt zo’n honderdduizend operatiesets voor sterilisatie per jaar.

De centrale sterilisatieafdeling (CSA) van het St. Antonius Ziekenhuis pakt jaarlijks zo’n honderdduizend instrumentensets in voor de operatiekamer (OK). Het inpakken van de operatiesets is behoorlijk arbeidsintensief en fysiek zwaar werk. “Je bent gemiddeld twee minuten per set bezig”, vertelt Renate Kalshoven, afdelingshoofd van de sterilisatieafdeling. Medewerkers moeten grote doeken blue wrap vastpakken en staan daarbij vaak voorovergebogen te werken. “Een grote operatieset kan wel vijftien kilo wegen. Mensen krijgen daardoor last van hun polsen en schouders.”

Sneller en duurzamer

Bovendien kampt ook de sterilisatieafdeling met krapte op de arbeidsmarkt. Daarom werkt het St. Antonius Ziekenhuis sinds kort met de CSA-robot van R-Solution. De inpakrobot neemt het fysiek zware werk over van de medewerkers en levert operatiesets in constante kwaliteit aan de OK’s en poli’s.

De medewerkers van de sterilisatieafdeling worden geschoold in de bediening, het onderhoud en het verhelpen van kleine storingen. De nieuwe werkwijze is volgens het ziekenhuis ook duurzamer. “Voorheen werd alles verpakt in doeken van 140 bij 140 centimeter. De robot weet precies hoeveel nodig is voor een set en snijdt het doek op maat”, aldus Kalshoven. Daardoor wordt er zo’n 25 procent minder materiaal en afval en 3.300 kilo bluewrap gebruikt.