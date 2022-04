JBZ zet inpakrobot in op sterilisatieafdeling

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis is de ‘inpakrobot’ R-APPIT aan de slag op de Centrale Sterilisatie Afdeling. R-APPIT moet het werk van de sterilisatiemedewerkers verlichten en zo helpen het verzuim in het JBZ terug te dringen.

Dat meldt het ziekenhuis op 19 april via haar website. De inzet van de robot is een wereldwijde primeur, zegt JBZ. Andere ziekenhuizen en opleidingsinstellingen binnen en buiten Europa tonen zich geïnteresseerd.

Netten

Veel chirurgische instrumenten die nodig zijn bij operaties worden aangeboden in zogenaamde instrumentennetten. De medewerkers op de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) reinigen, desinfecteren en controleren het instrumentarium in de netten. Vervolgens worden ze gesteriliseerd. Op de CSA van JBZ worden ongeveer vijfhonderd netten per dag ingepakt.

R-APPIT kan zo’n driekwart tot 90 procent van dit inpakwerk overnemen. Daardoor kunnen CSA-medewerkers zich beter richten op andere taken, zoals het reinigen en desinfecteren, de controle van instrumentarium en op werkzaamheden in de OK of de scopie-afdeling.