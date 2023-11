Unilabs neemt Atalmedial over

De overname van Atalmedial door Unilabs is een feit. Dat laat Unilabs vandaag weten.

Atalmedial is een aanbieder van laboratoriumdiagnostiek en trombosezorg. Unilabs is een aanbieder van laboratorium- pathologie- en radiologiediensten aan patiënten op vier continenten.

Regionale partners

Jeroen van Roon, directievoorzitter van Unilabs Nederland: “Onlangs hebben we de krachten gebundeld met regionale partners Saltro, Medlon, SHO en nu met Atalmedial. Samen leveren we betrouwbare inzichten, zodat onze klanten de mogelijkheid hebben om weloverwogen keuzes te maken voor hun gezondheid of die van hun patiënten.”

Netwerk

Unilabs bouwt aan een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde laboratoria met expertise op elk diagnostisch gebied, variërend van laboratoriumtesten tot beeldvorming en DNA-analyse. Daardoor kan de organisatie lokale innovatie bevorderen, intelligente technologie implementeren, gebruikmaken van internationale expertise en kennis delen.

Duurzaamheid

Claudia Pronk, voormalig voorzitter van Atalmedial en nu directeur Medical Affairs: “De Nederlandse gezondheidszorg vraagt om duurzame diagnostische oplossingen, en we zijn voornemens om support te geven voor een lange termijn.”