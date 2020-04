UPS levert wereldwijd corona-testkits

De wereldwijde speler in de logistiek, werkt hiervoor samen met QIAGEN, een wereldwijde leverancier op het gebied van technologieën voor moleculaire diagnostiek en monstervoorbereiding.

Testkits

Het bedrijf “combineert de flexibiliteit van haar wereldwijde netwerk met de verhoogde QIAGEN productiecapaciteit in hun vestiging in Hilden, Duitsland, voor COVID-19 testkits die medewerkers in de gezondheidszorg helpen de verspreiding van de ziekte tegen te gaan”.

Europese air hub

UPS zegt in de behoeften van haar klanten te kunnen voorzien, ondanks de recente sluitingen van grenzen. Via de Europese air hub op de luchthaven van Keulen-Bonn zorgt het bedrijf voor een snel en efficiënt transport van essentiële zendingen in Europa en daarbuiten.

Pandemie

Lou Rivieccio, president van UPS Europa: ‘Bedrijfscontinuïteit is nog nooit zo belangrijk geweest voor onze klanten en dat is waar we hen in blijven steunen, of het nu gaat om de levering of opslag van medicijnen, testkits of medische benodigdheden. Onze teams helpen onze klanten in deze complexe situatie zodat zij zich kunnen concentreren op de bestrijding van deze pandemie. We zorgen ervoor dat grotere productievolumes van testkits kritieke bestemmingen over de hele wereld bereiken, zoals ziekenhuizen en laboratoria. Wendbaarheid, flexibiliteit en een snel reactievermogen in de toeleveringsketen dragen bij aan de bestrijding van de verschuiving van het virus van Azië naar Europa en Noord-Amerika’.

Europees netwerk

UPS zegt onlangs 2 miljard dollar te hebben geïnvesteerd in haar netwerk en diensten in Europa. ‘We blijven onze productie van reagentia en COVID-19-testkits verhogen om aan de huidige buitengewone vraag naar onze producten wereldwijd te voldoen. Onze toeleveringsketens, zowel voor onze productiefaciliteiten als voor onze klanten in laboratoria en ziekenhuizen, zijn op dit moment van cruciaal belang’, zo vertelt Barthold Piening, Senior Vice President, Head of Global Operations bij QIAGEN. ‘Net zoals onze teams 24/7 werken om de productie te garanderen, weten we dat we op UPS als onze logistieke partner kunnen vertrouwen om ervoor te zorgen dat deze kits en componenten op tijd en in de juiste staat aankomen op de plaats waar ze het meest nodig zijn. We delen onze ambitie met UPS, met hun flexibele wereldwijde netwerk, om onze oplossingen zo breed mogelijk beschikbaar te maken’.

UPS

UPS vervoert elke dag drie procent van het wereldwijde BBP. Het hoofdkantoor staat in Atlanta en bedient wereldwijd meer dan 220 landen en gebieden. UPS Healthcare biedt uitgebreide diensten aan, variërend van een distributieruimte met vergunning voor de gezondheidszorg, beheer van de toeleveringsketen, tot temperatuurregeling van de verpakking en verzending, opslag en levering van medische apparatuur, laboratoria en klinische proefmonsters. Met mogelijkheden voor GDP- en GMP-conforme opslag van kritieke zendingen zijn de wereldwijde infrastructuur van UPS Healthcare, de monitoring- en traceermogelijkheden en de bescherming van privégegevens zeer geschikt om hen te helpen die aan de frontlinie staan om de curve af te vlakken’.

