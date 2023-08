Utrechtse huisarts ziet patiënten shoppen voor goedkoopste zorgaanbieder

Utrechtse huisarts Nanja Danhof moet dagelijks patiënten overtuigen om specialistische hulp. Angst speelt hierin een rol, maar vaak gaat het ook om de financiën. Danhof ziet het fenomeen van ‘shoppen’: patiënten op zoek naar de voordeligste zorgaanbieder. En steeds meer mensen steken zelfs de grens over voor medische zorg. “Ik had laatst nog een patiënt in mijn praktijk die om financiële redenen een maagverkleining in het buitenland liet uitvoeren”, vertelt zij aan RTV Utrecht .

Uit onderzoek door Patiëntenfederatie Nederland blijkt dat één op de vijf Nederlanders in 2022 medische hulp uitstelde vanwege kosten. Mensen met chronische aandoeningen snijden zelfs in levensvreugde, zoals vakanties.

Vooral mondzorg (45 procent) en fysiotherapie (23 procent) werden in 2022 vaak gemeden. Voor ruim de helft (57 orocent) van de mensen had het mijden of uitstellen van zorg negatieve gevolgen voor de gezondheid (pijn of klachten), voor 62 procent zorgde het mijden van zorg voor extra stress of angst.

Koelkast

Danhof krijgt in haar praktijk te maken met schrijnende gevallen, zeker sinds de stijgende kosten. “Ik hoor ook van mensen hier in Kanaleneiland dat ze hun koelkast niet meer kunnen vullen.” Sommige patiënten slaan fysiotherapie over omdat ze er geen verzekering voor hebben. Danhof vertelt: “Of ze denken: ik laat die echo maar achterwege, of ik stel het bloedprikken uit, want dat gaat ten koste van mijn eigen risico en dat kan ik nu niet betalen.” En het gaat niet alleen om mensen met een minimuminkomen; zelfs studenten schuwen medische hulp, constateert de Utrechtse huisarts.