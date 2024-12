Utrechtse SEH’s en ambulancezorg verbeteren digitale gegevensuitwisseling

Voorheen vond de informatieoverdracht tussen de ambulance en de spoedeisende hulp (SEH) na aankomst mondeling plaats. Nu krijgen de zorgverleners van de SEH al voor de aankomst informatie over bijvoorbeeld de hartslag, de ademhaling en hoe het met de patiënt gaat tijdens de rit. Ook zien ze op welk tijdstip de ambulance arriveert. “Met deze werkwijze zetten we een belangrijke stap in gegevensuitwisseling voor veilige en efficiënte acute zorg,” vertelt Krista den Hartog, SEH-teamhoofd.

Snellere overdracht

Sinds 11 november maken het St. Antonius Ziekenhuis en het UMC Utrecht gebruik van deze nieuwe werkwijze. Het Diakonessenhuis startte op 1 oktober. Dankzij de verbeterde samenwerking kan SEH-personeel zich beter voorbereiden en administratie terugdringen. “Ook kunnen ambulances weer sneller beschikbaar zijn voor nieuwe noodoproepen”, aldus Den Hartog.

De gegevensuitwisseling is mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen RAVU, St. Antonius Ziekenhuis, UMC Utrecht, Diakonessenhuis, RSO Trijn en Netwerk Acute Zorg Midden-Nederland.