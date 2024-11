Ziekenhuizen in grensregio pakken samen drukte op SEH aan

De Spoedeisende Hulp (SEH) afdelingen van de ziekenhuizen Isala Meppel/Zwolle, Saxenburgh Medisch Centrum en Treant werken samen om de toenemende drukte op de SEH’s in de grensregio Drenthe-Overijssel beter aan te kunnen.

Met ondersteuning van de netwerkbureau ’s van regio Noord (AZNN) en regio Zwolle (NAZrZ) zijn de patiëntstromen tussen de ziekenhuizen in kaart gebracht. Ook is onderzocht hoe presentatiestops en time-outs samenhangen met de drukte in de regio.

Communicatie

De resultaten uit het onderzoek helpen om beter te begrijpen hoe patiënten zich door de regio verplaatsen en op welke momenten de SEH’s extra druk kunnen ervaren. Dankzij deze nieuwe inzichten over piekmomenten en communicatie hebben de ziekenhuizen nu afspraken gemaakt. Ze weten nu beter hoe en wanneer ze elkaar kunnen waarschuwen en ondersteunen bij grote drukte.

Verder samenwerken

De komende maanden zullen de SEH-leidinggevenden van de ziekenhuizen bij elkaar op bezoek gaan om elkaars werkwijzen en protocollen beter te leren kennen. Dit zal helpen om de samenwerking in de toekomst nog sterker te maken.